مباريات اليوم في الدوري السعودي «الجولة الثالثة» المواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي «الجولة الثالثة» المواعيد والقنوات الناقلة والمعقلين.

تقام اليوم الخميس 26 أغسطس ثلاث مباريات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي)، والبداية بلقاء قمة بين الفتح والشباب في تمام الساعة 15:45 بتوقيت جرينيتش، 18:45 بتوقيت السعودية.

ويستضيف ملعب الفتح «مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية» في الهفوف لقاء الفتح والشباب ضمن الجولة الثالثة، في درجة حرارة عالية للغاية، ستصل إلى 47 درجة مئوية.

وينقل بث مباشر المباراة على شاشة قناة SSC5 بتقنية SD وHD، عبر القمر الصناعي عبر سات، ويعلق عليها راشد الدوسري.

وبعد دقائق قليلة من انطلاقة مباراة الفتح والشباب، ستبدأ مباراة بين أبها والاتفاق على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

أما مباراة السهرة، والتي ستجمع النصر والتعاون على ملعب مرسول بارك، فستنطلق عند الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت مصر، 18:45 بتوقيت المغرب.

وستنقل المباراة في بث مباشر على شاشة قناة SSC1 بصوت المعلق عبد العزيز السبر في تقنية SD، بينما ستنقل على نفس القناة بتقنية HD بصوت المعلق مشاري القرني.

جدول مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي

الفتح ضد الشباب (ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية) – تبدأ الساعة 15:45 بتوقيت جرينيتش – 18:45 بتوقيت السعودية (بث قناة SSC5).

أبها ضد الاتفاق (ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية المحالة) – تبدأ الساعة 16:05 بتوقيت جرينيتش، 19:05 بتوقيت السعودية. (بث قناة SSC2).

النصر ضد التعاون (ملعب مرسول بارك الرياض) – تبدأ الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 20:45 بتوقيت السعودية (بث قناة SSC1).

جرينيتش، 20:45 بتوقيت السعودية (بث قناة SSC1).