مشاهدة مباراة الشباب والفتح في بث مباشر بـ الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي على رابط يلا شوت، في اليوم الثاني من الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021.

يستقبل نادي الفتح نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالهفوف، في مباراة هامة للفريقين بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والفتح في تمام الساعة 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر، 15:45 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الشباب والفتح على قناة Ssc HD 5 المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، بصوت المعلق الرياضي “راشد الدوسري”.

والبداية مع صاحب الأرض.. خسر نادي الفتح في الجولة الأولى أمام الرائد بهدفٍ دون رد، وتعادل في الجولة الثانية هنا على ملعبه أمام نادي الفيحاء بنتيجة (1-1).

وسيسعى الفتح إلى تحقيق الانتصار الأول له في الدوري السعودي 2021/2022، والثاني تواليًا على فريق الشباب، أو على الأقل تفادي الخسارة الثانية، للمحافظة على استقرار الفريق.

على الجهة المقابلة، تعرض نادي الشباب للهزيمة ايضًا في الجولة الأولى أمام أبها بهدفين مقابل هدف واحد على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، قبل أن يفرط في تحقيق الفوز امام الاتفاق في الجولة الثانية.

وكان نادي الشباب متقدمًا في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام الاتفاق على استاد الملك فهد الدولي، حتى الدقيقة (77)، قبل ينهار الفريق تمامًا ليحقق النواخذه تعادلًا مثيرًا.

وسيدخل المدرب بريكليس شاموسكا مباراة الفتح بشعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل إعادة الثقة للاعبيه، ونيل دعم إدارة الليوث كي يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق.