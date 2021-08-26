حكيم زياش أبرز الغائبين عن قائمة منتخب المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

شهدت قائمة منتخب المغرب المستدعاة لمبارتي السودان وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022، غياب النجم حكيم زياش رغم جاهزيته التامة مع فريقه تشيلسي، و غياب المغرب عن القائمة الحمراء البريطانية الخاصة بإجراءات فيروس كورونا.

ويعزى غياب حكيم زياش صانع ألعاب أسود الأطلس في السنوات الماضية، إلى قرار فني من المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش وفقاً لموقع 360 المغربي.

وبإلقاء نظرة على القائمة التي وجهت لها الدعوة من قبل الناخب المغربي، نجد استقرارا تاماً في مركز حراسة المرمى، حيث وجه خاليلوزيتش الدعوة للثلاثي “ياسين بونو و منير المحمدي، وحارس مرمى الرجاء أنس الزنيتي.

وفي مركز خط الدفاع، يتواصل تجاهل الناخب الوطني المغربي لمدافع النادي الاهلي بدر بانون، رغم الاستمرارية التي يعرفها مع بطل دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي المصري، فيما وجهت الدعوة إلى الشاب “سفيان العكوش” لأول مرة.

وشهدت قائمة اسود الاطلس تواجد بعض الأسماء الجديدة في مركز وسط الميدان، من قبيل “ياسين مليح” لاعب فيورنتينا الإيطالي، و “إلياس شير” لاعب كوينز بارك رينجرز الانجليزي، بجانب الاسماء التي اعتادت التواجد في المباريات الماضية.

وفي مركز خط الهجوم، تواجد كل من مهاجم إشبيلية يوسف النصيري، وزميله في الفريق منير المحمدي، بالاضافة إلى هداف نادي الزمالك أشرف بنشرقي، مع تسجيل عودة مهاجم أنجيه الفرنسي “سفيان بوفال”.

وسينطلق معكسر منتخب المغرب لمواجهتي غينيا والسودان مطلع شهر سبتمبر المقبل، يوم الإثنين 30 أغسطس الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

قائمة منتخب المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – أنس الزنيتي

خط الدفاع: سفيان شاكله – رومان سايس – نايف أكرد – جواد الياميق – سفيان العكوش – أدم ماسينا – سفيان الكرواني – أشرف حكيمي

خط وسط الميدان: سفيان أمرابط – يوسف مليح – سليم أملاح – إلياس شير – أيمن برقوق – عادل تاعرابت – عمران لوزا

خط الهجوم: يوسف النصيري – منير الحدادي – سفيان بوفال – أشرف بنشرقي – ريان مايي – زكريا أبوخلال.