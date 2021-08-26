مشاهدة مباراة الشارقة والظفرة في بث مباشر بـ الدوري الاماراتي أدنوك رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الشارقة والظفرة على رابط يلا شوت، بالجولة الثانية في الدوري الاماراتي أدنوك “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الخميس 26-8-2021.

يحل فريق الشارقة ضيفًا ثقيلًا على الظفرة في استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة، في مباراة صعبة على الفريقين بالجولة الثانية في الدوري الاماراتي أدنوك.

فاز الشارقة في الجولة الأولى على اتحاد كلباء بصعوبة بعدما احرز له الهدف الوحيد في اللقاء الوافد الجديد من إيفرتون الإنجليزي، “بيرنارد” عند الدقيقة (90).

على الجهة المقابلة، خسر الظفرة أمام الجزيرة بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية للفريقين بدوري أدنوك للمحترفين، والتي أقيمت على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

يذكر أن الشارقة والظفرة يتساويان في عدد مرات الفوز، بواقع 7 انتصارات لكل منهما، خلال المواجهات الـ20 التي جمعتهما في الدوري الاماراتي للمحترفين، فيما سيطر التعادل على 6 مواجهات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشارقة والظفرة في الدوري الاماراتي أدنوك، في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت الامارات.

ينقل بث مباشر مباراة الشارقة والظفرة على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “محمد الشامسى”، كما ينقل على قناة الشارقة الرياضية، بصوت المعلق “عبد الحميد الجسمي”.