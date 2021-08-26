رغم تَعنت ليفربول..البدري يضم صلاح لقائمة مصر النهائية في تصفيات كأس العالم 2022

قرر المدير الفني لمنتخب مصر «حسام البدري» ضم هداف ليفربول «محمد صلاح» إلى قائمة مصر النهائية في تصفيات كأس العالم 2022، رغم تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذارًا رسميًا من ليفربول فيما يخص إمكانية ارسال صلاح إلى القاهرة مطلع الشهر المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته الأسبوع المقبل بمواجهة أنجولا على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة مساء يوم 1 سبتمبر 2021، وبعد ساعات ستنطلق بعثة الفراعنة إلى لبيرفيل لمواجهة الجابون في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

ورغم تعنت ليفربول، يُكثف مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة «أحمد مجاهد» محاولاتهم لإقناع ليفربول وآرسنال بترك محمد صلاح ومحمد النني للمشاركة في أول جولتين من تصفيات كأس العالم.

وترفض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز السماح بسفر لاعبيهم في العطلة الدولية القادمة إلى مناطق موبوءة بفيروس كورونا المستجد والمتحور دلتا بلس.

وكانت وزيرة الصحة المصرية «هالة زايد» قد كشفت في وقت سابق الأسبوع الماضي عن ظهور أول حالة مصابة بمتحور «دلتا بلس» في مصر، منتصف شهر يوليو الماضي، مع اعترافها بضعف النسبة الملقحة ضد كورونا.

وضمت قائمة منتخب مصر 27 لاعبًا، من ضمنهم محمد صلاح ومحمد النني تحسبًا لنجاح مساعي الاتحاد المصري لكرة القدم بضمهما إلى المعسكر القادم قبل مواجهتي أنجولا والجابون.

وأيدت رابطة الأندية الانجليزية المحترفة قرار ليفربول وآرسنال، بإعلان رفض سفر اللاعبين الدوليين إلى دول القائمة الحمراء في فترة التوقف الدولي، رغم قوانين الفيفا التي تعطي الحق للمنتخبات بضم للاعبين أثناء تصفيات الأمم أو تصفيات المونديال.

قائمة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

حراس المرمى: محمد الشناوي – الهاني سليمان – محمد أبو جبل

الدفاع: باهر محمد – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – علي جبر – أكرم توفيق – عمر جابر – أيمن أشرف – محمد عبد الشافي – أحمد أبو الفتوح.

الوسط: حمدي فتحي – طارق حامد – عمرو السولية – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي – محمد النني – عبد الله السعيد – رمضان صبحي – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: صلاح محسن – محمد شريف – مصطفى محمد – أحمد حسن كوكا – محمد صلاح.

وسينطلق معسكر منتخب مصر يوم السبت المقبل الموافق 28 أغسطس، أي بعد يوم واحد فقط من انقضاء منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2020 الذي شهد تتويج الزمالك.