«أصغر مامى فى الكوكب» .. رنا سماحة تستعرض حملها

الشارقة - اميمة ياسر - شاركت الفنانة ياسمين نيازى، متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مقطع فيديو وصور برفقة الفنانة رنا سماحة، فى أحدث ظهور لها بعد تصدرها الترند على خلفية انفصالها من زوجها الملحن سامر أبوطالب.

وعلقت "نيازى" على الصور: "هل تعلم إنى بحبها.. أصغر مامى فى الكوكب ربنا يتملك على ألف خير يا حببتى ويسعد قلبك وأيامك".

وظهرت رنا سماحة، فى الفيديو والصور تستعرض حملها، فى ظهور ثان لها، حيث ظهرت منذ أيام على "إنستجرام" لتعلن خبر حملها فى الشهر الخامس بعدد من الصور، لتنهال عليها المباركات والتهانى.

وبعد ساعات قليلة فوجئ عدد كبير من متابعيها بإلغاء متابعتها لزوجها على موقع "إنستجرام" بالإضافة إلى حذف كل صوره من صفحتها.

وخرجت رنا سماحة، عن صمتها وأكدت فى رسالة لها على صفحتها أنها لا تريد الإفصاح عن أى تفاصيل تخص حياتها الشخصية وأنها مهتمة فقط أن تتصدر أعمالها الفنية صدارة المشهد بعيدًا عن حياتها الشخصية.