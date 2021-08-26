شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لاقناع كارتيرون بالعفو عن جنش ..والفرنسي رافض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري أعضاء الجهاز الفني بفريق الزمالك وبعض لاعبي الفريق محاولات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ، للعفو عن محمود جنش حارس مرمي الفريق بمناسبة فوز الزمالك بلقب الدورى هذا الموسم، وذلك بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيا في مباراة سيراميكا بالجولة الـ 32 للدورى.

في المقابل فان كارتيرون يرفض في الوقت الحالي الحديث عن الأزمة، مؤكدا أن الفريق يمر بحالة استقرار وما فعله الحارس كاد أن يؤثر علي الفريق في مرحلة مهمة قبل حسم الدورى، وطلب المدير الفني من الوسطاء تأجيل الملف لحين الانتهاء من مباريات الدورى، وكذلك لحين عقد الجلسة المنتظرة بين المدير الفني الفرنسي وإدارة النادي لحسم ملفات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، والمقرر لها السبت المقبل.