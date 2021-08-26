شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث بعد قليل.. الأهلي يعلن ضم بيرسي تاو لمدة 4 مواسم "صورة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعلن النادي الاهلي فى وقت لاحق من اليوم، التعاقد الرسمي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الأنجليزي لمدة 4 مواسم بعدما أنهي الاهلي جميع إجراءات التعاقد مع اللاعب خلال اليومين الماضيين مع اللاعب والنادي الإنجليزي، وتم إلتقاط صور التوقيع وتجهيزها للإعلان.
وكشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في وقت سابق من اليوم عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.