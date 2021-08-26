شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض 20 مليون وإعارة بيكهام وفهد لشراء حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر تفاصيل مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع نظرائهم في سموحة من أجل الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما دخل مسئولي القلعة الحمراء في صفقة شراء اللاعب بقوة.

أكد المصدر أن الأهلي عرض مبلغ 20 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة الثنائي أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة مهاجم فريق الشباب نظير الموافقة على شراء خدمات حسام حسن.

شدد المصدر على أن سموحة متمسك بالحصول على خدمات ناصر ماهر من الأهلي ضمن صفقة بيع حسام حسن، وهو ما ترفضه إدارة الأهلي التي ترغب في بيعه إلى بيراميدز تمهيدا للحصول على خدمات إبراهيم عادل جناح الفريق السماوي.