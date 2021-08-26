شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الفلال حكما لمباراة الطلائع والمصرى بدلا من سعيد حمزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ، تغيير حكم مباراة اليوم بالدورى بين طلائع الجيش والمصرى ، وأسندت اللجنة المباراة للحكم هشام الفلال بدلا من الحكم سعيد حمزة كما كان مقررا.

ويضم طاقم المباراة هشام الفلال حكما للساحة ويعاونه كل من عمرو سعد مساعد أول ومحمد عاطف الزناري مساعد ثان، وتامر خميس حكما رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، ومصطفى الشهدى حكم فيديو مساعد.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.