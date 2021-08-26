شكرا لقرائتكم خبر عن في حضور أحمد الأحمر..آدم شيكابالا يخطف الأضواء بمران الزمالك "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أحمد الأحمر نجم نادى الزمالك في كرة اليد، في مران الفريق الأبيض لكرة القدم، وذلك لتهنئة اللاعبين بعد حصدهم لبطولة الدورى العام، كما ظهر آدم محمود عبد الرزاق شيكابالا، نجل قائد الفريق الأبيض ليخطف الأضواء داخل المران.

وعلق الحساب الرسمى للزمالك على تواجد نجل شيكابالا في المران: ظهور فرد جديد بين أسوار القلعة البيضاء اليوم لتهنئة لاعبينا بالدوري!.



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آدم شيكابالا (2)



آدم شيكابالا (3)



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ونجح نادى الزمالك في التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، للمرة الثالثة عشر فى تاريخه، بعدما نجح لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق حلم جماهير قلعة ميت عقبة وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة.

وتصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبون 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ويبحث الزمالك عن تحقيق رقمًا قياسيًا فى موسم تتويجه باللقب الـ13 فى تاريخه.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلى في التاسعة مساء الجمعة، في ختام مباريات بطولة الدورى العام والتي ستكون تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين خاصة بعدما حسم الزمالك اللقب لصالحه، بينما ضمن البنك الأهلى بقاءه في الدورى الموسم المقبل.