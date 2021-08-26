شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقدم ميكسيونى للجماهير بعد اتمام الصفقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى، فيديو عبر موقع فيس بوك، للموزمبيقى ميكسيونى مهاجم نادي سيمبا التنزاني، وذلك بعد التعاقد معه لمدة 4 مواسم، وعلق الحساب الرسمى للأهلى: انظروا من هنا.

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.