شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصطفى رياض "يقرض" الترسانة 600 جنيه لخوض مباراة بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصطفى رياض أحد أبرز النجوم في العصر الذهبي لكرة القدم عامة، وقلعة الشواكيش خاصة، لما قدمه خلال المباريات التى شارك به، حتى لقب بالغزال، حيث حقق للترسانة بطولة الدورى مرتين، موسمي 1962/1961، و1964/1963، وحصل على لقب هداف الدورى في هذه المواسم.

كون ثنائيا قويا مع حسن الشاذلى نجم الترسانة الراحل، وقد جمعهما الكثير من المواقف، ففي إحدى المباريات التي كان مقررًا أن يخوضها الفريق في السويس أخبره رئيس النادى أن خزينة النادى ليس بها أموال ، لنقل اللاعبين في الحافلة، فعرض الشاذلى أن يبيع السيارة، لكن رياض قام بإقراض النادى مبلغ 600 جنيه، هي رأس ماله كله وقتها، وبعد فترة خاض الفريق مباراة قوية مع الأهلي وتم جمع مبلغ 14 ألف جنيه، فاسترد أمواله ومعها شهادة تقدير قرض نادي الترسانة.

مصطفى رياض المولود بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، لاعب كرة القدم المهاجم بنادى الترسانة والفريق القومى المصرى، تميز بغزارة أهدافه التى يحرزها فى مرمى الخصوم ، كما يقعد مصطفى رياض أحد نجوم الكرة المصرية التاريخيين فى عقد الستينيات.

حصل مصطفى رياض على لقب هداف الأولمبياد التى أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 1964 برصيد 6 أهداف، وحصل على لقب هداف بطولة الامم الافريقية المقامة بغانا عام ١٩٦٣