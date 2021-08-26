الأهلي يعلن ضم ميكيسوني 4 مواسم رسميا

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، عن إتمام التعاقد رسميًا مع الموزمبيقي ميكيسوني مهاجم نادي سيمبا التنزاني لمدة أربع سنوات قادمة. وأكد توفيق، أن النادي أنهى كافة الإجراءات؛ سواء المالية أو الإدارية، واللاعب وصل للقاهرة قبل 24 ساعة، ووقع على الأوراق اللازمة، وسوف يشارك في التدريبات وفقًا لارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل ، كشف وكيل لويس ميكيسونى،عن تحضيره لعرض مدافع جديد على النادي الأهلي عند وصول المهاجم الموزمبيقي إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي

وقال وكيل ميكيسونى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، "إن الجلسة التى ستعقد مع مسئولي النادي الأهلي ستشهد عرض الدولي الموزمبيقي ميكسر مدافع نادي بوردو الفرنسى على الإدارة الحمراء."

وأوضح الوكيل أن المدافع ابن الـ32 عامًا توصل لاتفاق مع بوردو على الرحيل المجاني هذا الموسم، وحال انتقاله إلى الأهلي سيكون بالمجان دون دفع أي مقابل مادي للنادي الفرنسي.

وأضاف، "ميكسر يمتلك خبرات كبيرة وسيكون إضافة للنادي الأهلي، لذلك قررت عرضه على النادي، خاصة أنه لاعب حر وسبق له اللعب في أوروبا لمدة 11 عام منذ خروجه من مابوتو الموزمبيقي في 2010."