شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن رابع صفقات النادى الأهلى في الموسم الجديد بعد ضم كريم فؤاد ظهير أيمن إنبى رسمياً لمدة 5 مواسم، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر: الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة في الاهلي.



شوبير

حسام حسن، ارتبط اسمه بالنادي الأهلى باستمرار خاصة بعد تألقه مع سموحة، وعلى مدار مسيرته الكروية لعب حسام حسن في 4 أندية، وهي، طلائع الجيش والداخلية وسموحة وأهلي طرابلس الليبي.

شارك حسام حسن مع سموحة في 154 مباراة، بدأت في موسم 2015/2016، وحتى موسم الانتقالات الشتوية الماضي، سجل خلالهم 49 هدفاً وصنع 10 أهداف لزملائه بالفريق.

بينما شارك صاحب الـ 27 عاماً مع الداخلية في 26 لقاء، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، خلال موسم 2015/2016.

فيما شارك حسن مع طلائع الجيش في 19 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً، ليبلغ إجمالي مشاركاته في الدوري العام 179 مباراة، سجل خلالهم 47 هدفاً وصنع 10 أهداف.

وشارك حسام حسن مع المنتخب الوطني في 3 مباريات منذ أكتوبر 2019، ولم يسجل خلالهم أهداف.