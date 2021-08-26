من هو «كريم فؤاد» جوكر الأهلي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن النادي الأهلي، منذ قليل، التعاقد رسميًا مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يمثل كريم فؤاد إضافة كبيرة للنادى الأهلى لما يمتلكه اللاعب من مرونة كبيرة في الانتقال والتحرك بين المراكز الأمر الذى يجعله ورقة رابحة في يد الجهاز الفني يسد بها أوجه العجز والنقص خصوصا أن اللاعب ينتقل بين 5 مراكز.

ووفقا لموقع "ترانس فير ماركت العالمي" المتخصص في إحصائيات اللاعبين فإن كريم فؤاد خاض 22 مباراة مع إنبي في الدورى خاض 6 لقاءات منهم في مركز الظهير الأيمن ولم يصنع أو يسجل أي أهداف بينما لعب 7 لقاءات في مركز وسط الملعب ونجح في صناعة هدفين.

وخاض كريم فؤاد 5 مباريات في مركز الظهير الأيسر وصنع هدفين وفى الجناح الأيمن لعب 3 لقاءات وصنع هدف وحيد بينما خاض في مركز الجناح الأيسر مباراة واحدة ولم يصنع أو يسجل أي أهداف فيها.

صناعة 5 أهداف

ويأتي إجمالي المباريات التي لعبها كريم فؤاد مع إنبي هذا الموسم 23 لقاء منهم 22 مباراة في الدورى ولقاء وحيد في كأس مصر بإجمالي 1930 دقيقة نجح خلالهما في صناعة 5 أهداف بينما حصل على ثلاثة إنذرات.

الجدير بالذكرأن مسئولى الأهلى والنجوم توصلا لصيغة اتفاق مادي بعد عرض الأهلي شراء اللاعب مقابل 10 ملايين جنيه في الوقت الذي تمسكت إدارة النجوم بالحصول على 15 مليون، قبل أن يتقدم اللاعب باقتراح بخصم 2 مليون من مستحقاته لإتمام الصفقة وهو ما حدث بالفعل.

ووقع كريم فؤاد على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم، في الوقت الذي ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام، في ظل انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.