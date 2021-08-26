الأهلي يعلن ضم «كريم فؤاد» مدافع فريق النجوم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن النادي الأهلي، منذ قليل، التعاقد رسميًا مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بـ الأهلي، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدأ فؤاد مسيرته الكروية بين صفوف ناشئي نادي النجوم، ثم تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول في يناير 2019 حيث كان وقتها بين صفوف أندية الدوري المصري الممتاز.

قضى اللاعب 6 أشهر مع نادي النجوم، أظهر خلالها مرود جيد لتقرر إدارة نادي إنبي استعارته مع النجوم لمدة موسمين مع وضع بند يتيح للنادي البترولي شراء اللاعب بقيمة 15 مليون جنيه.

وخاض كريم فؤاد مع إنبي هذا الموسم 23 مباراة، نجح خلالهما في صناعة 5 أهداف بينما حصل على 3 إنذرات.