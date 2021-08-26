شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج البعثة البارالمبية فى طوكيو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات اليوم الخميس فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو حصول اللاعب طه عبد المجيد على المركز الرابع فى رفع الأثقال وإخفاق كرة الهدف و السباحة.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

ونرصد نتائج اليوم كالتالى :

تأهل سامح عيد لاعب منتخب تنس الطاولة البارالمبي إلى ثمن نهائى دورة الألعاب المقامة فى طوكيو بالفوز على بطل نيجيريا 1/3 ، والتى تقام منافساتها غد الجمعة.

بينما احتل لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال البارالمبى طه عبد المجيد المركز الرابع فى منافسات وزن 54 كجم بدورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، بفارق كيلو جرام واحد عن صاحب الميدالية الفضية.

فيما تعرض المنتخب الوطنى لكرة الهدف سيدات للخسارة بعدم التكافؤ أمام نظيره التركى، بعد أن وصلت النتيجة إلى 12 / 2 فى الدقيقة 9، وبناء على لائحة اللعبة عندما يصل الفرق فى النتيجة إلى 10 أهداف يتم انتهاء المباراة بعدم التكافؤ، وذلك خلال منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى العاصمة اليابانية طوكيو.

بينما ودع منتخب السباحة مختلط منافسات 50 متر تتابع فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد احتلاله المركز الأخير بزمن قدره 3:19:56، حيث يتكون المنتخب من آية أيمن، وملك عبد الشافي، ويوسف محمد، وزياد كحيل.

فى سياق آخر، خسرت هنا حامد بطلة تنس الطاولة المباراة الأولى لها أمام بطلة اوكرانيا المصنفه الأولى على العالم بثلاثة أشواط نظيفه، وذلك خلال مشاركتها فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ولعبت هنا حامد المباراة وهى مصابة بشرخ فى قدمها بعد أن تعرضت للإصابة خلال رحلة السفر إلى طوكيو، لكنها تحاملت على نفسها واكملت المباراة، وحرص محمد سكر مدرب المتتخب على توجيه اللاعبة طوال اللقاء.