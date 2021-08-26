شكرا لقرائتكم خبر عن عودة "الغندور" وغياب الحناوى و"رزق فى قائمة الاتحاد أمام ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائى محمود رزق وفوزى الحناوى لاعي الاتحاد السكندرى عن الفريق في مباراته القادمة امام المقاولون العرب فى الأسبوع الأخير من عمر الدورى الممتاز فى المباراة المقرر اقامتها السبت المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

وحصل الحناوى على الإنذار الثالث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة، فيما يستمر غياب مدافع الفريق محمود رزق والذى يعانى من بعض الآلام فى العضلة الضامة.

ويعود إلى تشكيل الفريق السكندرى خالد الغندور جوكر الفريق عقب انتهاء إيقافه في المباراة الماضية ضد الانتاج الحربي.

ويعقد حسام حسن المدير الفنى محاضره فيديو قبل التدريب اليوم يقوم خلالها بشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف المقاولون العرب، فيما يغادر الفريق غد الجمعة فى معسكر مغلق لمباراة الأسبوع الاخير من عمر الدورى الممتاز.