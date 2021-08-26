7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 أغسطس الجارى العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اجتماع فى الجبلاية عقب نهاية الدورى يحسم مواعيد كأس مصر،المنتخب يضم رمضان صبحى وشريف لمباراتى أنجولا والجابون بعد التعافى من الإصابة .

المنتخب يضم رمضان صبحى وشريف لمباراتى أنجولا والجابون بعد التعافى من الإصابة

استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، على ضم الثنائى رمضان صبحى لاعب بيراميدز ومحمد شريف مهاجم الأهلى للمعسكر المقبل، بعدما تأكد شفاء الثنائى من الاصابة وعودتهما للمشاركة فى المباريات وهو ما جعل الجهاز الفنى يطمئن عليهما.

اجتماع فى الجبلاية عقب نهاية الدورى يحسم مواعيد كأس مصر

تعقد اللجنة الثلاثية، التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اجتماعا خلال الأيام المقبلة، وتحديدا عقب انتهاء مسابقة الدورى العام رسميا، لحسم مواعيد مباريات المتبقية من بطولة كأس مصر.

برشلونة ينتظر مواجهة الأهلي أو الزمالك فى مونديال الأندية لليد

وضعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بطل أفريقيا في مواجهة صعبة أمام برشلونة الإسباني بطل أوروبا. المقاولون يستهدف ضم 6 لاعبين فى الميركاتو الصيفى استقر مسئولو المقاولون العرب على خطة الميركاتو الصيفى، في إطار الاستعداد للموسم المقبل، حيث يسعى المقاولون إلى تجنب البداية المتراجعة التى شهدها الموسم الجارى وأثرت سلباً على الفريق حتى الجولات الأخيرة في الدورى.

بدر بانون يدعم قائمة الأهلى فى مباراة ختام الدورى

يستعيد فريق الأهلي جهود المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر في مباراته القادمة ضد أسوان يوم الجمعة في ختام مباريات الدوري المصري للموسم الحالي 2020 / 2021 ، بعدما غاب عن مباراة فريقه السابقة ضد الجونة لشكوى من آلام في الأسنان ، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية في الأسنان وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.