شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء وهانى وطاهر وبسام أبرز المستبعدين من المنتخب قبل تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر عدد من اللاعبين من قائمة الفراعنة في تصفيات كأس العالم وأبرزهم محمد بسام حارس الطلائع ومحمود علاء ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر.

وجاء قرار استبعاد الرباعي لأسباب فنية، حيث فضل جهاز المنتخب استدعاء الهانى سليمان علي حساب محمد بسام الذي لم يقدم المستَوي المطلوب منه خلال الفترة الأخيرة. كما غاب محمود علاء مدافع الزمالك عن مباريات الفريق الأبيض الأخيرة لذا فضل المنتخب ضم باهر المحمدي وعلى جبر بدلا منه، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد هاني الذي ابتعد عن تشكيل الأهلي وحجز أكرم توفيق مكانه في الجبهة اليمني كما لم يقدم طاهر محمد طاهر المستوي المأمول في الأهلي خلال المباريات الأخيرة. وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي ١و٥سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

شملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.. وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .