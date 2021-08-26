شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر.. الأهلى يتفوق على الزمالك في اختيارات حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، عن قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل.

وتنتظر منتخب مصر مواجهتى أنجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل فى منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

تفوق أهلاوى في القائمة

وشهدت قائمة منتخب مصر، تواجد 9 لاعبين من النادى الأهلى هم: محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة، صلاح محسن، محمد شريف.

في حين ضمت القائمة 6 لاعبين من الزمالك هم: محمد أبو جبل، محمود حمدى الونش، محمد عبد الشافى، أحمد أبو الفتوح، أحمد سيد زيزو، طارق حامد.

ومثل فريق بيراميدز في قائمة المنتخب 4 لاعبين فقط هم: على جبر، عمر جابر، عبد الله السعيد، رمضان صبحى، ومن سموحة جاء كل من الهانى سليمان ومصطفى فتحى، بينما كان لاعب واحد من الدراويش وهو باهر المحمدى، بالإضافة إلى 5 محترفين هم محمد صلاح، محمد الننى، أحمد حجازى، أحمد حسن كوكا، مصطفى محمد.

وجاءت قائمة مصر لمواجهتى أنجولا والجابون كالتالى..

محمد الشناوى والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدى وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافى وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى ورمضان صبحى وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدى أفشة ومحمد صلاح ومحمد الننى.

أزمة فى حضور محمد صلاح والننى لمشاركة المنتخب الوطنى تصفيات كأس العالم

يشار إلى أن حضور محمد صلاح ومحمد الننى ثنائى ليفربول وأرسنال، إلى القاهرة، يواجه غموضا ويسود اتجاه كبير لعدم تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى لمباراتى أنجولا والجابون، نظرا لحالة منع الاتحاد الإنجليزي للتفريط في لاعبى انديته، بسبب رفض الحكومة البريطانية السماح للاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاركة منتخبات بلدانهم خلال الأجندة الدولية المقررة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وحث الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم الحكومة البريطانية على تخفيف القيود المفروضة على اللاعبين حتى يتمكنوا من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة خاصة ان نحو 60 لاعباً فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز لن يكون بمقدورهم المشاركة مع المنتخبات التي يمثلونها