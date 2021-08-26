شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف أعلن الأهلى عن أولى صفقاته فى الميركاتو الصيفى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تعاقد الأهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات، وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه، وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي للنادى الاهلى على موقع "تويتر"، فيديو للإعلان عن التعاقد مع كريم فؤاد بشكل رائع، والذى استعرض فيه اللاعب لبعض مهاراته.

ولعب كريم فؤاد مُعاراً من النجوم لنادى إنبى لمدة موسمين وتنتهى فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى وحصل الأهلى على توقيع اللاعب كما أنهى جميع إجراءات الصفقة مع نادى النجوم.

ووقع كريم فؤاد على عقد مع الأهلي ممتد لمدة 5 مواسم، في الوقت الذي ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام، في ظل انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.

وكان مصدر كشف عن وصول الثنائى الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح برايتون الإنجليزى والموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح سيمبا التنزانى إلى القاهرة، لإتمام إجراءات انتقالهما للأهلى، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى حسم التعاقد معهما وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع أنديتهما.

وأنهى الأهلى إجراءات ضم بيرسى تاو من برايتون لمدة أربعة مواسم بشكل رسمى، كما أنهى ضم ميكيسونى من سيمبا بشكل رسمى لمدة أربعة مواسم أيضاً.

وانضم لويس ميكيسونى للأهلى لمدة 4 سنوات مقابل 900 ألف دولار، بينما انضم بيرسى تاو للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقابل 1.8 مليون يورو دولار، بخلاف ما سيحصل عليه الثنائى طوال فترة تواجدهما فى الأهلى.