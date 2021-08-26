شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر حسام البدرى لمواجهتى أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل.

س: ماذا ينتظر المنتخب فى المرحلة المقبلة؟

تنتظر منتخب مصر مواجهتى أنجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل فى منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

ما هي القائمة التي أعلنها حسام البدرى؟

محمد الشناوى والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدى وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافى وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى ورمضان صبحى وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدى أفشة ومحمد صلاح ومحمد الننى.

ما هي آخر تطورت انضمام المحترفين لمنتخب مصر؟

أكد مسئولو اتحاد الكرة مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باستثناء محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى من قيود الحجر الصحى في إنجلترا، بحيث يتمكن من الانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل مباراتى أنجولا والجابون.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجبلاية تريد الحصول على مستند رسمى من الفيفا بالاستثناء لتقوية موقفه فى المخاطبات مع ليفربول الإنجليزى، بحيث يتم تقليص فترة الحجر الصحى له بعد العودة إلى 48 ساعة، مع إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

هل هناك خطة لدى حسام البدرى لتعويض غياب محمد صلاح المنتظر؟

نعم هناك أكثر من لاعب في قائمة المنتخب قادرون على تعويض غياب محمد صلاح حال عدم انضمامه، وهم كل من حسين الشحات ومصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو.

أزمة فى حضور محمد صلاح والننى لمشاركة المنتخب الوطنى تصفيات كأس العالم

يشار إلى أن حضور محمد صلاح ومحمد الننى ثنائى ليفربول وأرسنال، إلى القاهرة، يواجه غموضا ويسود اتجاه كبير لعدم تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى لمباراتى أنجولا والجابون، نظرا لحالة منع الاتحاد الإنجليزي للتفريط في لاعبى انديته، بسبب رفض الحكومة البريطانية السماح للاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاركة منتخبات بلدانهم خلال الأجندة الدولية المقررة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وحث الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم الحكومة البريطانية على تخفيف القيود المفروضة على اللاعبين حتى يتمكنوا من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة خاصة ان نحو 60 لاعباً فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز لن يكون بمقدورهم المشاركة مع المنتخبات التي يمثلونها