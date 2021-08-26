شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وعبد الشافي يرتديان شارة كابتن منتخب مصر حال غياب محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن ترتيب كباتن منتخب مصر بعد انضمام عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي لقائمة الفراعنة.

قال مسؤولو اتحاد الكرة إنه في حالة تأكد غياب محمد صلاح، يرتدي عبد الله السعيد شارة القيادة ويليه في الترتيب عبد الشافي ثم عمرو السولية.

عبد الله السعيد سجل اول مشاركة دولية في 2008 ثم عبد الشافي في 2009.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعدادًا لمواجهتي انجولا والجابون يومي 1و5 سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

شملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.. وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني .

يشار إلى أن حضور محمد صلاح ومحمد الننى ثنائى ليفربول وأرسنال، إلى القاهرة، يواجه غموضا ويسود اتجاه كبير لعدم تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى لمباراتى أنجولا والجابون، نظرا لحالة منع الاتحاد الإنجليزي للتفريط في لاعبى انديته، بسبب رفض الحكومة البريطانية السماح للاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاركة منتخبات بلدانهم خلال الأجندة الدولية المقررة في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وحث الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم الحكومة البريطانية على تخفيف القيود المفروضة على اللاعبين حتى يتمكنوا من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة خاصة ان نحو 60 لاعباً فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز لن يكون بمقدورهم المشاركة مع المنتخبات التي يمثلونها .

أزمة فى حضور محمد صلاح والننى لمشاركة المنتخب الوطنى تصفيات كأس العالم