4 أهداف يسعى كارتيرون لتحقيقها أمام البنك الأهلى في ختام الدورى

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القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الزمالك في التتويج بلقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، للمرة الثالثة عشر فى تاريخه، بعدما نجح لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى تحقيق حلم جماهير قلعة ميت عقبة وانتزاع اللقب رسميًا قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولة واحدة.

وتصدر فرسان ميت عقبة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 79 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 73 نقطة، حيث خاض الأبيض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل اللاعبون 60 هدفًا واستقبل 70 هدفًا، ويبحث الزمالك عن تحقيق رقمًا قياسيًا فى موسم تتويجه باللقب الـ13 فى تاريخه.

ويواجه الزمالك فريق البنك الأهلى في التاسعة مساء الجمعة، في ختام مباريات بطولة الدورى العام والتي ستكون تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين خاصة بعدما حسم الزمالك اللقب لصالحه، بينما ضمن البنك الأهلى بقاءه في الدورى الموسم المقبل.

وهناك 4 أهداف يسعى كارتيرون لتحقيقها أمام البنك الأهلى..

الدفع بالبدلاء

يدرس كارتيرون منح لاعبيه الأساسيين راحة في مباراة البنك الأهلي بسبب ضغط المباريات وكذلك لمنح البدلاء فرصة المشاركة في المباراة والحكم عليهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة معظم فترات الموسم، والذى يأتي في مقدمتهم أيمن حفنى.

الانتصارات المتتالية

يمتلك الزمالك فرصة ذهبية لمعادلة أكبر سلسلة انتصارات متتالية له، عندما يواجه البنك الأهلى، ليُعادل الرقم الأكبر فى سلسلة الانتصارات المتتالية التى حققها الأبيض فى موسم 2018- 2019 عندما حقق الزمالك 9 انتصارات متتالية، بداية من الفوز على المقاولون العرب فى سبتمبر 2018، ثم الفوز على الاتحاد فى 5 يناير 2019، قبل أن يتعادل مع بيراميدز بنتيجة 3-3.

الوصول للنقطة الـ82

نجح الزمالك في الوصول لـ79 نقطة حتى الآن بعد مرور 33 مباراة ويتبقى له مباراة أمام البنك الأهلى ومرشحة أن تصل بـ82 نقطة، وهى ثانى أفضل حصيلة من النقاط حصل عليها الزمالك طوال تاريخه بالدوريات التى توج بها بعد موسم 2014-2015 الذى جمع فيه الفارس الأبيض 87 نقطة من 38 مباراة، والتي كان يشارك فيه في ذلك التوقيت 20 فريقًا.

الفوز في ليلة التتويج

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز حتى لا يعكر صفوة ليلة التتويج بدرع الدورى بعدما قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تسليم نادى الزمالك درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى يوم الجمعة المقبل فى الجولة 34 والأخيرة بالدورى.