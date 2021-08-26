مصدر يكشف تطورات صفقة انتقال حسام حسن للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع إدارة نادي سموحة بشأن التعاقد مع مهاجم الفريق السكندري، حسام حسن بحسب وذلك بحسب مصادر مطلعة على الصفقة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، أن إدارة الأهلي دخلت على خط المفاوضات مع سموحة خلال الساعات الماضية من أجل شراء عقد حسام حسن، وجاء ذلك باتصالات بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وفرج عامر رئيس سموحة.

وقال المصدر: " هناك إتفاق مبدئي تم فعلياً علي إنتقال حسام حسن للاهلي مقابل مبلغ مالي وإعارة لاعبين لسموحه ".

وشدد المصدر على أن الوقت الحالي يشهد الاتفاق على أسماء الثنائي الذي سيخرج على سبيل الإعارة إلى النادي السكندري.