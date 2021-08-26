استبعاد جيرو من قائمة فرنسا لتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

استبعد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا المهاجم المخضرم اوليفييه جيرو من قائمة الديوك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويعتبر جيرو /34 عاما/ مهاجم ميلان الإيطالي ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ منتخب فرنسا برصيد 46 هدفا لكنه ترك مكانه في قائمة الديوك لصالح كريم بنزيمة نجم ريال مدريد في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

وشارك جيرو في 110 مباراة دولية مع منتخب فرنسا حيث انضم لقائمة الفريق في كافة البطولات منذ الظهور الأول له في تشرين ثان/نوفمبر 2011.

واستدعى ديشان أربعة لاعبين للمرة الأولى وهم موسى ديابي لاعب باير ليفركوزن الألماني واوريلين تشواميني لاعب موناكو الفرنسي وثيو هيرنانديز مدافع ميلان وجوردان فيرتو لاعب وسط روما.

ويلتقي منتخب فرنسا مع البوسنة والهرسك وأوكرانيا وفنلندا في تصفيات المونديال أيام الأول والرابع والسابع من أيلول/سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة فرنسا في حراسة المرمى: هوجو لوريس ومايك مينان وستيف مانداندا

وفي خط الدفاع: "لوكاس ديني وليو ديبوا وثيو هيرنانديز وبريسنيل كيمبيمبي وجول كوندي ودايوت أوباميكانو ورافاييل فاران وكورت زوما.

وفي خط الوسط: نجولو كانتي وبول بوجبا واوريلين تشواميني وكورنتنين توليسو وجوردان فيرتوت

وفي خط الهجوم: كريم بنزيمة وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وكينجسلي كومان وتوماس ليمار وموسى ديابي وأنتوني مارسيال.