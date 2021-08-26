"وافق على شروطه الشخصية".. تقارير تكشف عرض سيتي لضم رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت شبكة "سكاي إيطاليا" اليوم الخميس، تفاصيل عرض مانشستر سيتي الإنجليزي لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وارتبط اللاعب البرتغالي بالرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط شائعات ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

ووصل مينديز "وكيل رونالدو" إلى تورينو أمس الأربعاء، من أجل عقد جلسة حاسمة مع مسئولي إدارة يوفنتوس من أجل حسم مستقبل البالغ من العمر 36 عاما.

من جانبها، ذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا"، أن يوفنتوس أخبر مينديز أن رونالدو لن يرحل مجانا عن بيانكونيري وأن مانشستر سيتي لم يقدم عرضا رسميا لضم اللاعب البرتغالي.

وبحسب ما ذكرته الشبكة الإيطالية، فإن سيتي يرغب في التعاقد مع الدولي البرتغالي بشكل مجاني، على أن يمنحه عقد لمدة موسمين براتب يصل إلى 12.8 مليون جنيه استرليني (ما يقرب من 15 مليون يورو).

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن اللاعب البرتغالي توصل بالفعل لاتفاق على الأمور الشخصية الخاصة به مع مانشستر سيتي.

وأوضحت أن سيتي عرض إدخال رحيم ستيرلينج ضمن الصفقة، إلا ان يوفنتوس يرغب في الحصول على خدمات البرازيلي جابرييل جيسوس.