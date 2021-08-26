تقارير تكشف.. كواليس الاجتماع "المتوتر" بين يوفنتوس ووكيل رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير إيطالية، اليوم الخميس، كواليس الاجتماع "المتوتر" الذي جمع بين خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو وبين إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي.

وارتبط اللاعب البرتغالي بالرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط شائعات ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

ووصل مينديز "وكيل رونالدو" إلى تورينو أمس الأربعاء، من أجل عقد جلسة حاسمة مع مسئولي إدارة يوفنتوس من أجل حسم مستقبل البالغ من العمر 36 عاما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس أخبر مينديز أن رونالدو لن يرحل مجانا عن بيانكونيري وأن مانشستر سيتي لم يقدم عرضا رسميا لضم اللاعب البرتغالي.

من جانبها، قالت صحيفة "Il Corriere dello Sport"، فإن اللقاء بين الطرفين شهد حالة من التوتر، حيث يواصل رونالدو ووكيله مساعيهم للرحيل عن صفوف السيدة العجوز.

وأوضحت تقارير أوروبية أخرى، أن يوفنتوس لا يمانع رحيل رونالدو لكنه يرغب في الحصول على ما لا يقل عن 25 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع لاعب ريال مدريد السابق.