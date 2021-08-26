الأهلي يُعلن التعاقد مع كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن تعاقد فريق القلعة الحمراء مع كريم فؤاد بعقد يربطه بالنادي الأهلي لمدة خمس سنوات.

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مع إدارة نادي النجوم مطلع الشهر الجاري بشأن التعاقد مع الظهير الأيمن بعد مفاوضات استمرت طويلا.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا اليوم الخميس، أعلن فيه عن التعاقد مع اللاعب بعقد لمدة خمس سنوات مقبلة، وقال أمير توفيق مدير التعاقدات إنه تم إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية مع نادي النجوم.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب للتدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة.