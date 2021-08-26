المثلوثي: ما أحلى الفوز ببطولة في أول موسم لك مع فريقك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد التونسي، حمزة المثلوثي أنه تعرض لصعوبات بالغة فور الانضمام لفريق الزمالك، مؤكدًا أنه ندم على عدم استكمال الموسم مع الصفاقسي التونسي.

وكان الزمالك قد أعلن عن التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الصفاقسي التونسي.

وقال المثلوثي من خلال تصريحات لإذاعة راديو موزاييك التونسي: "لا يوجد ما هو أفضل من أن تحصل على بطولة بحجم الدوري المصري مع فريقك وفي أول موسم لك مع الفريق والأجمل أنها بطولة عائدة بعد غياب."

وأضاف : "البداية مع الزمالك كانت صعبة للغاية، لم أكن جاهز من الناحية البدنية والأمر الوحيد الذي ندمت عليه هو عدم استكمال الموسم مع الصفاقسي، مكثت 8 أشهر بدون تدريبات، الأمر أثر علي من ناحية الجاهزية البدنية، كنت أخوض التدريبات بمفردي."

وأكمل: "تعرضت لانتقادات كبيرة وضغوط كبيرة أيضا، الضغط الإعلامي هنا كبير وكبير للغاية خاصة عندما تلعب في ناد بحجم الزمالك لديه جماهير بالملايين، لكن لدي ثقة في نفسي وشخصية قوية، أصبحت جاهز وكنت حاضر في المرحلة الحاسمة في بطولة الدوري."

وعن زميله السابق في الزمالك فرجاني ساسي قال: "كنا دائمًا مع بعض، حتى على مستوى العائلة نحن أصدقاء، ترك فراغًا برحيله لكن أتمنى له التوفيق وهذه هي سنة الحياة، أدين له بالمساعدة في أن يجعلني أدخل في أجواء الفريق بسرعة جدًا."

وعن المدرب باتريس كارتيرون قال المثلوثي : "كارتيرون مدرب معروف بالتركيز على الأمور البدنية، في المعسكر الأخير في الإسكندرية عملنا سويًا بشكل قوي، تم وضع أهداف منه لي وهي أن أقوم بالجري 10 كيلو في كل مباراة وهذا ما حدث، إنه مدرب رائع يعرف كيف بشكل علمي أن يجهز اللاعبين على المستوى الفني والذهني."

وعن علاقته بعلي معلول نجم النادي الأهلي قال إنه لم يتقابل معه كثيرًا مشيدًا بالعلاقة بينهما وتمنى له التوفيق.