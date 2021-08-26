مصدر بالمنتخب يكشف لمصراوي أساب تغير موقف البدري من اللاعببن "كبار السن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -أحمد عبد الباسط:

شهدت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام البدري عودة بعض الوجوه القديمة التي قرر المدير الفني للفراعنة سابقاً تخطيها بسبب رغبته في النزول بمعدل الأعمار.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة انجولا والجابون يومي ١و٥سبتمبر المقبل في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

وضم البدري الثنائي عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك (36 عام) على الرغم من قراره السابق والذي طبقه مع وليد سليمان جناح الأهلي وأحمد فتحي مدافع بيراميدز.

وعلق مصدر بجهاز المنتخب لمصراوي " نواجه اصابات كثيرة بالإضافة إلي غموض موقف صلاح والنني بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بمنع اللاعين من الأنضمام لمنتخابات بلادهم بسبب ظروف كورونا".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن البدري رأى أن هذه المرحلة تحتاج إلي نوعية تملك الخبرات لتجاوزها".

وأنهى " عبد الشافي والسعيد أيضاً ظهرا بصور ممتازة في الدوري وقدما ما يؤهلهما للانضمام إلي المنتخب".

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" رفضها السماح للاعبيها بالخروج من البلاد للمشاركة دولياً مع منتخباتهم بسبب ظروف الحجر الصحي المصاحب لجائحة كورونا.

وقررت الأندية عدم السماح للاعبيه الذين سيذهبون إلى دول "القائمة الحمراء" التي حددتها بريطانيا خلال سبتمبر المقبل للمشاركة مع منتخبات بلادهم.

وتعد مصر من بين دول القائمة الحمراء التي أعدتها بريطانيا لتتعامل مع الوافدين منها بشروط خاصة خلال جائحة كورونا.

وتنص القوانين في بريطانيا على عزل القادمون من دول القائمة الحمراء في فنادق خاصة لمدة 10 أيام قبل دخولهم البلاد والانخراط بصورة طبيعية في المجتمع، وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه مع اللاعبين.