البدري يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتي أنجولا والجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قائمة اللاعبين الذين يستعدون لخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية من تصفيات المونديال.

وضمت قائمة المنتخب الوطني 27 لاعبًا بينهم محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب ارسنال -تحسبًا لنجاح مساعي ضمهما للمعسكر-.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أصدرت بيانًا رسميًا، رفضت خلاله سفر لاعبي بريميرليج إلى دول القائمة الحمراء خلال فترة التوقف الدولي (ومن بينهم مصر).

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، الهاني سليمان، محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أكرم توفيق، باهر المحمدي، عمر جابر، أيمن أشرف، محمد عبدالشافي، أحمد أبوالفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، علي جبر.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، مصطفي فتحي، عبدالله السعيد، محمد النني.

خط الهجوم: رمضان صبحي، صلاح محسن، محمد شريف، مصطفي محمد، أحمد حسن كوكا، محمد مجدي "أفشة"، محمد صلاح.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.