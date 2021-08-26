26 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قائمة اللاعبين التي تستعد لمواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل اللاعبون في معسكر مغلق اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها غداً الجمعة في التاسعة مساء علي ستاد بتروسبورت.

وضمت القائمة كل من: أحمد السعدني وأحمد صبحي، عاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وامير مدحت ومحمد كوفي ومحمد دبش محمد تريكة ومحمد مصطفي ميدو واسامة إبراهيم ومحمد فتحي ومحمود السيد ومحمد عبد الرحمن لعبه ومحمد فخري ومحمد حامد وموسي دياوارا ومعروف يوسف ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وكريم بامبو وشادي رضوان ومحمد المثناني وفادي فريد واحمد علي وعلي صابر.

وحسم الزمالك لقب بطولة الدوري الممتاز موسم 2020/2021، عقب فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة الجولة الـ33.

وضمن البنك الأهلي البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعدما حصد 34 نقطة احتل بها المركز الـ15 بجدول الترتيب.