صفقات الاهلي | أمير توفيق يُقدم كريم فؤاد عبر الموقع الرسمي

قدم مدير تعاقدات النادي الاهلي «أمير توفيق» أول صفقات الميركاتو الصيفي 2021، بعد ظهر اليوم الخميس، بإعلان التعاقد لمدة 5 سنوات مع المدافع المصري الشاب كريم فؤاد من نادي النجوم.

وقال الموقع الرسمي للنادي الاهلي «أعلن مدير التعاقدات بالنادي تعاقد الاهلي مع كريم فؤاد مدافع فريق النجوم لمدة خمس سنوات قادمة».

وأضاف البيان «أكد أمير توفيق توقيع اللاعب مع الاهلي بشكل رسمي وإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع نادي النجوم، وسينضم اللاعب لتدريبات الفريق في الأيام القليلة المقبلة».

وقضى كريم فؤاد الموسمين الماضيين معارًا من صفوف النجوم إلى إنبي، واستطاع المشاركة في 51 مباراة بمنافسات الدوري المصري الممتاز، بواقع 26 مباراة كأساسي في موسم 2020/2019، و25 مباراة كأساسي في موسم 2021/2020 من بينهم مباراتين فقط كبديل أمام بيراميدز وطلائع الجيش في الجولتين 28 و32.

وبدأ اللاعب صاحب الـ 22 عامًا مسيرته الكروية عام 2016 مع نادي نجوم المستقبل الذي تغير اسمه فيما بعد إلى النجوم.

وشهد موسم 2019/2018 ظهور كريم فؤاد لأول مرة في منافسات الدوري المصري الممتاز بقميص النجوم، حيث لعب 12 مباراة كأساسي، وشارك ضد الأهلي لمدة 90 دقيقة يوم 5 مايو 2019 عندما انتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويُجيد كريم فؤاد، المولود يوم 18 فبراير 1999، في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، ما سيجعل منه بديل استراتيجي لكل من محمد هاني وعلي معلول، وسيساعد ذلك في عودة أكرم توفيق للعب في خط الوسط، بعدما لعب الفترة الماضية كظهير أيمن أثناء فترة إصابة محمد هاني.