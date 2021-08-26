الاتحاد المصري يَدرس معاقبة شيكابالا بسبب فيديو الغناء مع جمهور الزمالك

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم دراسة مُعاقبة قائد الزمالك «محمود شيكابالا» بالايقاف لعدد من المباريات وتغريمه ماليًا بسبب فيديو الغناء مع جمهور النادي بعد الفوز على الإنتاج الحربي منتصف هذا الأسبوع.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدفين دون رد على الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء الماضي 24 أغسطس، ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 79 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاهلي الثاني قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.

وعقب انتهاء المباراة، انخرط نجوم الزمالك في الاحتفال بالتتويج الأول من نوعه منذ عام 2015، والـ 13 في تاريخ النادي.

وتخللت الاحتفالات هتافات مُسيئة لجماهير ولاعبي النادي الاهلي من جانب جمهور الزمالك بدعوة من محمود شيكابالا الذي قاد الهتاف منذ البداية، قبل أن يتراقص على أهازيج الجمهور الحاضر في المدرجات.

وكان هذا التتويج هو الأول بالنسبة لمحمود شيكابالا منذ 18 عامًا، حيث لم يكن جزءًا من الفريق الفائز بالدوري المصري عام 2015 بسبب انتقاله لصفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأثار محمود شيكابالا بتصرفه غضب عشاق الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد كبير من الإعلاميين.

وكان الإعلامي تامر أمين، صاحب أبرز تعليق على ما فعله محمود شيكابالا بقيادة جمهور الزمالك نحو الاعتداء اللفظي والإساءة لجمهور ولاعبي الاهلي.

وقال تامر أمين عبر قناة النهار المصرية «يجب توقيع عقوبة على اللاعب من قبل مسؤولي النادي، وكذلك على الجمهور. النجم في أي مجال عليه تحمل مسؤولية نجوميته، ويتحلى بضبط النفس، مع الإشارة إلى أنني أرفض الهجوم المتكرر عليه من بعض جماهير الأهلي».

وأضاف تامر أمين في برنامج بقناة النهار «الأمر ينطبق أيضًا على لاعبي الأهلي، عندما استفز محمود كهربا جمهور الزمالك، استنكرت تصرفه، ولو لاعب في الأهلي فعل نفس ما فعله شيكابالا بعد مباراة الإنتاج الحربي سأقطع رأسه على الهواء».

الاتحاد المصري يعترف بفيديوهات السوشيال ميديا

تعترف لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم بلقطات الفيديو بعد المباريات المحلية، وقد سبق لها مُعاقبة محمود شيكابالا بالايقاف لمدة 8 مباريات في نهاية موسم 2020/2019 وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه مصري بسبب ما بدره منه في مباراة كأس السوبر في فبراير 2020.

وظهر شيكابالا في فيديو وهو يقوم بحركة غير أخلاقية عقب انتهاء مباراة السوبر المصري في الإمارات بفوز الزمالك على الاهلي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

واتجه شيكابالا بعد تلك المباراة نحو مدرجات جمهور النادي الاهلي، وحاول استفزازه بحركة خارجة عن السياق العام.

وراجع الاتحاد المصري الفيديو رغم أن تم تصويره من أحد الجماهير ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك» وليس من جانب القنوات الناقلة للمباراة آنذاك «أبو ظبي وأون تايم سبورت».