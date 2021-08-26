هل ينتقل كرستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتى قبل نهاية الميركاتو الصيفي 2021؟

يعمل وكيل أعمال اللاعبين البرتغالي “خورخي مينديز” بجد لإقناع مانشستر سيتي بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل إغلاق فترة الميركاتو الصيفي 2021 بأيام قليلة.

وتم عرض كرستيانو رونالدو على مانشستر سيتي في وقت سابق من الميركاتو الحالي، لكنهم أخبروا وكيل أعماله “خورخي مينديز”، أنهم لن يتعاقدو معه – حيث واصلوا مطاردتهم لهاري كين.

وتم إخبار مينديز أن رونالدو البالغ من العمر 36 عامًا لا يتناسب مع الخطة الرياضية لمالكي النادي مجموعة السيتي، نظرًا لسنه وأجوره العالية، لكنهم فشلوا في التعاقد مع هدفهم الرئيسي “هاري كين”، الذي أكد أنه سيبقى في توتنهام على الرغم من ملحمة صيفية طويلة دفعته للانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ما فتح الأبواب مجدداً أمام رونالدو.

ودخل خورخي مينديز في محادثات جديدة مع مانشستر سيتي، على أمل إقناعهم بالتعاقد مع البرتغالي قبل الموعد النهائي لإغلاق فترة الانتقالات الصيفية في نهاية هذا الشهر، وفقاً لموقع 90 دقيقة.

من جهته، يحرص رونالدو على مغادرة تورينو – حيث بقي عام واحد على عقده البالغ 900 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع – لكنه ومينديز لن يفكروا إلا في نادٍ يمكنه المنافسة على دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي حد من خياراتهم.

خروج باريس سان جيرمان، يفرغ الساحة أمام مانشستر سيتي

استبعد باريس سان جيرمان نفسه من السباق رغم إمكانية رحيل كيليان مبابي، الأمر الذي جعل مان سيتي من أولويات مينديز الذي يعمل بجد في المحادثات، ولكن تم إخبار “90 دقيقة” أن الاقتراحات بأن نادي مانشستر سيتي، قد وافق على الشروط بعيدة كل البعد عن الهدف المنشود.

يُعتقد أن رونالدو ومينديز على استعداد لتخفيض الأجور إلى حوالي 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا – ولكن حتى لو كان هذا هو الحال، فسيؤدي ذلك إلى تحطيم هيكل الدفع في السيتي، والذي يتوفر حاليًا على كيفن دي بروين كصاحب أعلى دخل بحوالي 380.000 جنيه استرليني في الأسبوع.

بخصوص فريقه الحالي يوفنتوس، فإن النادي الايطالي سعيد لبقاء رونالدو لبقية عقده وفقاً لمصادر إيطالية، لكنهم سيفكرون في خروجه بشروطهم مما يعني دفع رسوم تزيد عن 20 مليون جنيه إسترليني.