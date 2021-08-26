الامارات | إذاعة إسبانية تحدد موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد رسمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة إسبانية تحدد موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد رسمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية بأن نادي باريس سان جيرمان، اقتنع بفكرة بيع المهاجم كليان مبابي إلى نادي ريال مدريد، بعد أن رفع النادي الملكي عرضه لشراء اللاعب، وأيضاً لرغبة اللاعب القوية في الانتقال إلى النادي الملكي.

وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن الإعلان عن انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد سيتم اليوم الخميس أو غدا الجمعة، على أقصى تقدير، ويأتي هذا الحديث على العكس مما صدر في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء والذي تحدث فيه المدير الرياضي للنادي الفرنسي ليوناردو، عن عدم التفريط في اللاعب إلا بشروط النادي الباريسي.

وأشارت الإذاعة إلى أبعد من ذلك، حيث أكدت أن مسؤولو ريال مدريد يرفضون سفر كيليان مبابي مع الفريق الباريسي إلى ريمس لخوض مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي، المقرر لها الأحد المقبل.

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