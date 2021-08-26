شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستعد لمباراة الزمالك بقائمة تضم 26 لاعباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 26 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها غداً الجمعة في التاسعة مساء علي ستاد بتروسبورت.

وضمت القائمة كلا من :

أحمد السعدني وأحمد صبحي حراس مرمى ، وعاصم صلاح وبهاء مجدي وأحمد ياسين وامير مدحت ومحمد كوفي ومحمد دبش محمد تريكة ومحمد مصطفي ميدو واسامة إبراهيم ومحمد فتحي ومحمود السيد ومحمد عبد الرحمن لعبه ومحمد فخري ومحمد حامد وموسي دياوارا ومعروف يوسف

ومحمود قاعود ومحمد بسيوني وكريم بامبو وشادي رضوان ومحمد المثناني وفادي فريد واحمد علي وعلي صابر

وقد أعلن مسئولو البنك الأهلي عن عمل ممر شرفي من لاعبي فريقهم ، للاعبي وجهاز فريق الزمالك قبل انطلاق المباراة بمناسبة حصولهم علي بطولة درع الدوري العام هذا الموسم.