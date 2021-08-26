شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح والننى يزينان قائمة المنتخب الوطني لمباراتي أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين النهائية المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهتى انجولا والجابون يومى 1 و5 سبتمبر المقبل فى منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.

شملت القائمة 27 لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد الننى المحترفين فى انجلترا تحسبا لنجاح مساعى ضمهما فى ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة فى انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوى والهانى سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدى وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافى وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وعلى جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى ورمضان صبحى وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفى محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدى أفشة ومحمد صلاح ومحمد الننى .

أزمة فى حضور محمد صلاح والننى لمشاركة المنتخب الوطنى تصفيات كأس العالم

يشار إلى أن حضور محمد صلاح ومحمد الننى ثنائى ليفربول وأرسنال، إلى القاهرة، يواجه غموضا ويسود اتجاه كبير لعدم تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى لمباراتى أنجولا والجابون، نظرا لحالة منع الاتحاد الإنجليزي للتفريط في لاعبى انديته، بسبب رفض الحكومة البريطانية السماح للاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاركة منتخبات بلدانهم خلال الأجندة الدولية المقررة فى شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين بداعى قيود صحية نحو الدول التي تقع في نطاق المنطقة الحمراء لفيروس كورونا

وحث الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم الحكومة البريطانية على تخفيف القيود المفروضة على اللاعبين حتى يتمكنوا من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادمة خاصة ان نحو 60 لاعباً فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز لن يكون بمقدورهم المشاركة مع المنتخبات التي يمثلونها ..