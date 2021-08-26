شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. فرحة هانى لاعبة الطائرة: مطربى المفضل حماقى وحلمى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " فرحة هانى" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الطيران والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب ، كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات و متفوقة دراسيا حيث أنهت رحلتها الجامعية بكلية التربية الرياضية بإمتياز.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر و تعلم اللغات .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البانيه .

من نجمك المفضل ؟

أحمد حلمى .

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى .

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

مذيعة .

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لأ .. هتجاهل المعاكسات .

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

منى ذكى .

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال و الفورمال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

يكون رياضى أفضل .