شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطير إلى السويس لمواجهة سيراميكا فى آخر جولات الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق نادى الإسماعيلى، إلى السفر إلى مدينة السويس لمواجهة نادى سيراميكا في في السابعة مساء الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري.

يدخل سيراميكا اللقاء بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة.

يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، في المقابل يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

واستقر إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى بالاتفاق مع اللجنة الفنية للدراويش على خوض مباراة الليلة بالبدلاء والناشئين لتجربتهم قبل نهاية الموسم في ظل كون المباراة "تحصيل حاصل" ونتيجتها غير مؤثرة بعد أن ضمن الدراويش البقاء في الدوري الممتاز بالجولة السابقة بعد نقطة التعادل.

القائمة شهدت غيابات عديدة من القوام الأساسي مع استدعاء مجموعة من اللاعبين الشباب حيث ضمت كلا من..

حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد مجدي، عبدالرحمن صلاح.

الدفاع: محمد إيهاب، محمد هاشم، محمد نصر، مصطفى الزنارى، مصطفى فارس.

الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، أرى بابل، عبدالله السعيد، عمر الساعي، زياد طارق.

الهجوم: شكري نجيب، شيلونجو، مروان شوقى

ولن يقود فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلى خط هجوم الدراويش في مباراة الليلة بعدما قرر إيهاب جلال منحه الفرصة للانتظام في تدريبات بيراميدز فريقه الجديد استعداداً للموسم الجديد تقديراً لجهوده مع الدراويش طوال الموسم حيث يعد هداف الفريق الأصفر برصيد 11 هدفاً.