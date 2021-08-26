شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه شابه وغيابات بالجملة فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء سيراميكا غدا الجمعة بالسويس في آخر جولات مسابقة الدوري المصري.

القائمة شهدت غيابات عديدة من القوام الأساسي مع استدعاء مجموعة من اللاعبين الشباب حيث ضمت كل من..

حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد مجدي، عبدالرحمن صلاح.

الدفاع: محمد إيهاب، محمد هاشم، محمد نصر، مصطفى الزنارى، مصطفى فارس.

الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، محمد عادل، عمر الوحش، محمد صادق، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع، أرى بابل، عبدالله السعيد، عمر الساعي، زياد طارق.

الهجوم: شكري نجيب، شيلونجو، مروان شوقى

يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، في المقابل يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.