الامارات | تعرف إلى وجهة غوارديولا بعد مانشستر سيتي.. ورأيه في منتخب البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى وجهة غوارديولا بعد مانشستر سيتي.. ورأيه في منتخب البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا عن خطوته المقبلة بعد الانتهاء من مهمته مع النادي الإنجليزي في صيف 2023، مشيراً إلى أنه سيتجه إلى تدريب أحد المنتخبات، واصفاً الخطوة التالية بأنها "واجب أخذها في مسيرته التدرييية"، على حد تعبيره.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن غوارديولا قوله: "خطوتي المقبلة ستكون تدريب أحد المنتخبات. ولكن عليّ أن أستريح لفترة أولاً بعد سبع سنوات مع مانشستر سيتي"، مضيفاً: "علي أن أتوقف لتقييم ما قدمناه، والتعلم من مدربين آخرين، وربما السير في هذا الدرب.. أرغب في قيادة منتخب ببطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، أو في كوبا أمريكا، أو في المونديال".

أما عند سؤاله عن إمكانية تدريب منتخب البرازيل في المستقبل، فقال: "لا أفكر في تدريب منتخب بعينه ولكن من الصعب على الأجانب تدريب منتخبات مهمة كالبرازيل".

وختم: "اليوم البرازيل منتخب رائع مع تيتي، البرازيل دائما ما كانت مرشحا بارزا وستظل كذلك لتحقيق لقب كأس العالم".

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