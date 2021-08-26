الامارات | اتفاقية "عدم اعتداء" بين ريال مدريد وبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية "عدم اعتداء" بين ريال مدريد وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن اتفاقية "عدم اعتداء" بين ريال مدريد وبرشلونة أفضت عن تجنب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز التعاقد مع لاعب برشلونة إلياكس موريبا في وقت كان كشافو الريال قد نصحوا الإدارة بضم اللاعب صاحب التقارير الفنية عالية الجودة.

وقالت الصحيفة إن العلاقة بين برشلونة وريال مدريد تسير حاليا على أفضل ما يرام، وتحديداً منذ وصول خوان لابورتا لرئاسة برشلونة، الأمر الذي أوقف ريال مدريد عن الاهتمام باللاعب إلياكس موريبا الذي ينتهي تعاقده مع "البلوغرانا" في صيف 2022.

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