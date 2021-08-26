اخبار الرياضه

الامارات | اتفاقية "عدم اعتداء" بين ريال مدريد وبرشلونة

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية "عدم اعتداء" بين وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن اتفاقية "عدم اعتداء" بين ريال مدريد وبرشلونة أفضت عن تجنب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز التعاقد مع لاعب إلياكس موريبا في وقت كان كشافو الريال قد نصحوا الإدارة بضم اللاعب صاحب التقارير الفنية عالية الجودة.

وقالت الصحيفة إن العلاقة بين برشلونة وريال مدريد تسير حاليا على أفضل ما يرام، وتحديداً منذ وصول خوان لابورتا لرئاسة برشلونة، الأمر الذي أوقف ريال مدريد عن الاهتمام باللاعب إلياكس موريبا الذي ينتهي تعاقده مع "البلوغرانا" في صيف 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا