الأهلي يُنهي صفقة بيرسي تاو.. وفيديو مسرب للاعب يثير الغضب.. ومعلومات لا تعرفها عنه وأهدافه ومهاراته

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية، أن النادي الأهلي أنهى صفقة المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مقابل 1.8 مليون يورو، قادما من برايتون الإنجليزي، لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل.

ووصل تاو لاعب الأهلى الجديد إلى القاهرة الثلاثاء الماضي من أجل إتمام إجراءات انتقاله للقلعة الحمراء.

وحرص المهاجم الجنوب إفريقي، على تصوير إعلان تقديمه لجماهير الأهلى من ملعب مختار التتش خلال مباراة الفريق الأحمر ضد الجونة يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، تعاقد الأهلى مع بيرسي تاو مقابل 1.8 مليون يورو يحصل عليها النادى الإنجليزى لمدة 4 مواسم، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب الجنوب إفريقي بقيمة مليون و100 ألف دولار فى الموسم الأول بزيادة 100 ألف دولار كل موسم طوال مدة العقد.

ومن المقرر الإعلان عن اللاعب خل الساعات القادمة سواء قبل مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان يوم الجمعة أو بعد الانتهاء من اللقاء.

وفي سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" مسرب لبيرسي تاو، وهو يستعرض مهارته بالكرة داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة، مرتديا الطاقم الرسمي للنادي الأهلي.

وبحسب بوابة الأهرام، يشهد النادي الأهلي، حالة من الغضب بسبب فيديو تم تسريبه عن صفقة تاو.

وقام أحد المقيمين بمكان قريب من أهلي الجزيرة، بتصوير فيديو للاعب الفريق الجديد، مما أفسد خطة النادي في تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير، بصورة جديدة.

وينتظر أن يكون بيرسي تاو، إحدى صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية إلى جانب كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم المصري، ولويس ميكيسون نجم سيمبا التنزاني.

ولعب الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي دورا كبيرا في إقناع مواطنه بالانتقال للفريق الأحمر في الفترة الحالية.

موسيماني أخطر بيرسي تاو بأن الأهلي سيضيف لتاريخه في الفترة المقبلة لاسيما وأنه الفريق الأفضل في أفريقيا ومقبل على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

من هو بيرسي تاو؟

ولد بيرسي تاو في 13 مايو 1994 بجنوب أفريقيا، علما بأنه يبلغ من العمر حاليا 27 عاما.

يلعب في مركز الجناح الأيمن، كما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

بدأ تاو مسيرته الكروية في نادي صنداونز الجنوب أفريقي، حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 2013 بقرار من بيتسو موسيماني مدرب الفريق حينها.

وخلال الفترة من 2013 وحتى رحيله صوب برايتون في 2018، خاض بيرسي تاو تحت قيادة موسيماني في صفوف صن داونز 102 مباراة في كل البطولات.

واستطاع المهاجم الجنوب أفريقي خلال هذه المباريات، تسجيل 24 هدفا وصنع 27، والفوز بـ.6 ألقاب أبرزهم دوري أبطال أفريقيا عام 2016.

لم ينجح بيرسي تاو في تجربته مع برايتون، لينتقل سريعا إلى يونيون البلجيكي في 2018، ثم صوب كلوب بروج معارا أيضا بالعام 2019 ليحقق معه لقب الدوري البلجيكي.

وفي الموسم الماضي، لعب تاو معارا لصفوف أندرلخت البلجيكي، لكن الأخير رفض تحويل الإعارة لبيع نهائي، ليعود اللاعب لبرايتون.

أهداف ومهارات بيرسي تاو