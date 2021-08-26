بطولة الإمارات: العين في الصدارة وتعثّر الجزيرة حامل اللقب

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دبي: تابع العين انطلاقته القوية وصعد الى الصدارة موقتا بفوزه على ضيفه الإمارات 2-صفر الاربعاء في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الاماراتي لكرة القدم الذي شهد تعثر الجزيرة حامل اللقب بالتعادل السلبي مع مضيفه الاتحاد كلباء.

وافتتح العين التسجبل برأسية من التونسي ياسين مرياح بعدما استفاد من ركنية(27) وأضاف التوغولي كودجو لابا الثاني (55).

وأهدر المغربي آدم النفاتي فرصة تقليص الفارق للامارات بعدما تصدى حارس مرمى العين لركلة الجزاء التي سددها(84).

ورفع صاحب الارض رصيده الى 6 نقاط ليحتل المركز الاول بفارق الاهداف عن شباب الاهلي، في حين حصد الاتحاد كلباء اول نقطة.

ووعد محمد أحمد مدافع العين جمهور النادي "بالمنافسة بقوة على اللقب بما يملكه من إمكانات ولأنه زعيم الدوري، وهو ما أثبته بفوزين في أول مباراتين"، وذلك لتعويض إخفاق الموسم الماضي حين احتل أكثر الفريق تتويجًا برصيد 13 لقبًا المركز السادس وفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

وفقد الجزيرة حامل اللقب نقطتين ثمنيتين ولم يستفد من سيطرته على المجريات بعدما دافع مضيفه الاتحاد كلباء بشكل جيد وعرف كيف يجره الى التعادل السلبي.

ورفع الجزيرة رصيده الى 4 نقاط، مقابل نقطة للاتحاد كلباء.





مدرب الجزيرة

وقال الهولندي مارسيل مدرب الجزيرة "توقعت قبل المباراة مواجهة صعبة وهذا ما حصل، ولم نقدم نحن الأداء المتوقع ولم يظهر الفريق بالشكل المطلوب، فهو في بداية الموسم ويحتاج لبعض الوقت حتى يكون في جاهزيته".

وفاز شباب الأهلي على ضيفه عجمان بهدف نظيف سجله البرازيلي إيغور جيزوس في الدقيقة 12.

وتعادل الوصل مع ضيفه خورفكان بهدف للاوروغوياني أراوخو(2) مقابل هدف للبرازيلي كيكوي جيزوس (31).

وأهدر فابيو ليما ركلة جزاء للوصل في الدقيقة 73.

وتختتم المرحلة الخميس بمباريات النصر مع العروبة، والظفرة مع الشارقة والوحدة مع بني ياس.