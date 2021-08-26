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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو البارالمبية غدا الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستكمل غدا الجمعة ، البعثة المصرية للبارالمبية المشاركة فى أولمبياد طوكيو الحالية منافساتها على صعيد رياضات ، رفع الأثقال و كرة الجرس و الكرة الطائرة جلوس.
وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.
و تشهد منافسات غدا كالتالى :
كرة هدف مصر مع منتخب أمريكا 12 ظهرا
شريف عثمان رفع الأثقال 59 كجم 4 فجرا
ريحاب أحمد رفع الأثقال 50 كجم 6 صباحا
جيهان غريب رفع الأثقال 55 كجم 9:30 صباحا .
طائرة مصر مع منتخب البوسنة 1:30 ظهرا .
استكمال منافسات تنس الطاولة .
منافسات البارالمبية