شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشوق جماهيره بصورة أحد صفقاته الجديدة ويعلق: جارى التحميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق الحساب الرسمي للنادى الأهلى، جماهيره بعدما نشر صورة لأقدام أحد صفقاته الجديدة لتدعيم قائمة الفريق للموسم المقبل، للاستمرار في حصد البطولات والإنجازات.

ونشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى على موقع "تويتر"، صورة لأقدام أحد الصفقات الجديدة معلقا عليها: جارى التحميل، في إشارة إلى قرب الإعلان عن الصفقة الجديدة في وقت لاحق اليوم أو غدا.

وتوقع العديد من متابعى الحساب الرسمي للنادى الاهلى، أن يكون الجنوب أفريقي بيرسى تاو القادم من برايتون الإنجليزى، خاصة بعدما تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو للجنوب أفريقى بيرسى تاو صفقة الأهلى الجديدة المنضم حديثا من نادى برايتون الإنجليزى، أثناء استعراض مهاراته فى ملعب التتش استعدادا لتقديمه فى القلعة الحمراء.

وكان مصدر كشف عن وصول الثنائى الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح برايتون الإنجليزى والموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح سيمبا التنزانى إلى القاهرة، لإتمام إجراءات انتقالهما للأهلى، بعد نجاح الإدارة الحمراء فى حسم التعاقد معهما وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع أنديتهما.

وأنهى الأهلى إجراءات ضم بيرسى تاو من برايتون لمدة أربعة مواسم بشكل رسمى، كما أنهى ضم ميكيسونى من سيمبا بشكل رسمى لمدة أربعة مواسم أيضاً.

وانضم لويس ميكيسونى للأهلى لمدة 4 سنوات مقابل 900 ألف دولار، بينما انضم بيرسى تاو للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقابل 1.8 مليون يورو دولار، بخلاف ما سيحصل عليه الثنائى طوال فترة تواجدهما فى الأهلى.